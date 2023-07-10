Татарстанская футболистка из «Челси» сыграет в Казани против сборной Ирана

В рамках товарищеского матча между женскими сборными России и Ирана татарстанская футболистка Алсу Абдуллина, входящая в состав английского «Челси», сразится на поле Центрального стадиона в Казани.

Об этом на аппаратном совещании сообщил сегодня председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

Событие пройдет 14 июля. «Большой футбол возвращается на легендарный центральный стадион. Женская национальная сборная России впервые сыграет в Казани. В ее составе выступит Алсу Абдуллина — полузащитник сборной России и английского клуба „Челси“. Начало игры в 15.30», — анонсировал спикер.

Помимо этого, болельщиков ждет развлекательная программа, церемония открытия, розыгрыш лотереи и другие сюрпризы.

Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул, что после проведения Универсиады в 2013 году Казань стала площадкой для проведения международных событий. «Это большое наше достояние, опыт. На этой неделе мы будем встречать суперкубок России по футболу», — отметил градоначальник.