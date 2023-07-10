«Золотые страницы истории»: Ильсур Метшин вспомнил об Универсиаде-2013

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Мэр Казани Ильсур Метшин начал аппаратное совещание с воспоминаний о событиях десятилетней давности. Именно в эти дни столица Татарстана принимала XXVII Всемирную Универсиаду.

«Тогда 10 июля сборная России по плаванию завоевала три золотые медали, в том числе одну из них завоевала наша Яна Мартынова, которая впоследствии много раз подтверждала свой высокий статус», — отметил градоначальник.

Метшин заметил, что к этим воспоминаниям очень приятно возвращаться. Тогда весь город был задействован в подготовке и проведении Универсиады.

«На самом деле, это золотые страницы нашей тысячелетней истории. Не каждый город не только в России, но и в мире имеет такие кейсы проведения масштабных мероприятий, которые изменили город и инфраструктуру», — отметил руководитель города.

Ильсур Метшин подчеркнул, что с момента Универсиады в 2013 году Казань стала площадкой для проведения международных событий. «Мы выросли до того, что можем провести не только спортивное, но и любое культурное мероприятие, бизнес-форум мирового уровня», — отметил он.