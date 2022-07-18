Татарстанская драма победила в этапе «Алтын Тэлинкэ», уступив лишь столичному «ужастику»

Дирекция «Время кино» закрыла голосование зрителей II Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). Голосование проходило на официальном сайте кинопремии, в нем приняли участие 18 тыс. человек.

В итоге большинство голосов набрала полнометражная татарстанская драма «Между семью островами» (3706 голосов), уступив лишь короткометражному хоррору «Из темноты» (4320 голосов), представленному Москвой и Тюменью. Столичный проект забрал денежный приз в размере 200 тыс. рублей, а татарстанский получил 100 тыс. рублей.

«Мы завершаем третий и последний этап кинопремии, которому предшествовали экспертное голосование и питчинг кинопроектов. Награждение состоится в августе, где также будут презентованы проекты — лауреаты питчинга», — пояснила представитель пресс-службы проекта Ирина Егоренко.

Инициатором межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») выступила Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Проект реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.