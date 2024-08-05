Татарстанская авиакомпания запустила рейс из Казани в Ташкент

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый регулярный международный рейс из Ташкента прибыл сегодня в аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая. По авиационной традиции воздушное судно после приземления проследовало под водяной аркой, созданной пожарными автомобилями.

«Идея связать столицы Татарстана и Узбекистана возникла еще в сентябре прошлого года. Была проделана большая работа, и сегодня мы наконец запустили его», — заявил генеральный директор авиакомпании «ЮВТ АЭРО» Петр Трубаев.

По его словам, авиаперелет по данному направлению очень востребован, что подтверждает загрузка борта: из Казани в Ташкент и обратно все места в самолете были заняты.

Прибывших в столицу Татарстана гостей встретили с традиционным татарским гостеприимством — возле борта самолета всех пассажиров угостили национальными сладостями.

Авиаперелеты по этому направлению будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на 50-местных реактивных самолетах Bombardier CRJ-200. Время в пути займет немногим больше 3 часов.