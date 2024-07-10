Авиарейс из Казани в Ташкент запустят 4 августа

Из Казани 4 августа откроется международный рейс в Ташкент. Полеты в столицу Узбекистана будут выполняться один раз в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Из Казани самолет будет отправляться в 22.30 и прибывать в Ташкент в 3.55 воскресенья. Обратный вылет из центральноазиатской страны назначен на понедельник в 4.55, посадка в аэропорту Казани — в 6.30.

«Время для каждого аэропорта указано местное. Путь между городами займет более трех часов», — говорится в сообщении.

На маршруте задействуют 50-местные реактивные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200.