Татарстанская авиакомпания возобновит прямые рейсы из Казани в Магас

Фото: пресс-служба «ЮВТ АЭРО»

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 6 октября возобновит прямые регулярные рейсы из Казани в Магас и в обратном направлении. Полеты в столицу Ингушетии будут выполняться один раз в неделю – по вторникам, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Мы рады вернуть в наше расписание рейс Казань – Магас и предложить пассажирам больше возможностей для путешествий. Мы продолжаем работать над тем, чтобы перелеты между регионами России оставались доступными, удобными и качественными», – заметил генеральный директор авиакомпании Петр Трубаев.

Из столицы Татарстана самолет будет вылетать в 13.50, а из Ингушетии – в 17.30. Длительность полета составит три часа.

На маршруте задействуют самолеты Bombardier CRJ-200.