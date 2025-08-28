news_header_top
Общество 28 августа 2025 14:26

Татарстанская авиакомпания откроет прямой рейс из Казани в Магас

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустит новый регулярный рейс из Казани в Магас. Первый рейс в столицу Ингушетии запланирован на 7 октября, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Запуск прямого рейса Казань – Магас – Казань – важный шаг в развитии нашей маршрутной сети. Мы стремимся сделать путешествия между регионами более доступными и удобными, способствуя укреплению культурных и деловых связей», – рассказал коммерческий директор авиакомпании Станислав Козленко.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю – по вторникам. Продажа билетов уже открыта.

