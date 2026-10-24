Республика Татарстан впервые будет представлена на The Miss Globe 2026

18-летняя Самира Исмагилова представит Татарстан на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026, который соберет участниц более чем из 70 стран мира. Она станет первой татаркой, участвующей в этом конкурсе с вековой историей.

Подготовкой Самиры занимается Роза Гадиева – обладательница титула «Мисс Европа – 2024» и первая татарка, победившая в конкурсе The Miss Globe. Сейчас она работает международным директором и судьей мировых конкурсов красоты. За годы работы Гадиева подготовила десятки участниц, которые завоевали высокие титулы и одержали победы, представляя свои страны и культуры.

Гадиева также занимается продвижением Татарстана и татарской культуры за рубежом. За вклад в эту работу она получила грамоты от главы родного города Азнакаево и министра культуры Татарстана. Ее деятельность связана не только с индустрией конкурсов красоты, но и с развитием культурных связей республики с другими странами.

Для Самиры Исмагиловой участие в The Miss Globe 2026 станет международным дебютом. Девушка учится в Казанском торгово-экономическом техникуме и одновременно работает флористом. Организаторы отмечают, что в ее образе сочетаются нежность, женственность и сильный татарский характер.

Фото: © «Татар-информ»

Самира поблагодарила Розу Гадиеву за поддержку и веру в нее. По словам участницы, наставница помогла ей обрести уверенность перед выходом на международную сцену. Теперь Исмагилова готовится достойно представить родной край и постараться завоевать расположение жюри.

Роза Гадиева примет участие в конкурсе в качестве почетной приглашенной гостьи, а также официального национального директора конкурса по Татарстану. Вместе с Самирой она отправится на Пхукет, где пройдет конкурсная программа.

Участие Исмагиловой в The Miss Globe 2026 организаторы называют важным событием для Татарстана. По их мнению, оно откроет новые возможности для представления республики и татарской культуры на международной арене и продолжит работу, которую ведет Гадиева.

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