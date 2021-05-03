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Ру Тат
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3 мая 2021  11:52
Дмитрий Киселев

Татарстанка Полякова завоевала олимпийскую путевку на Кубке мира по прыжкам в воду

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Вслед за Никитой Шлейхером и Евгением Кузнецовым олимпийскую лицензию для сборной России в прыжках с воду с 3-метрового трамплина завоевала спортсменка казанского спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» Мария Полякова. 

В третий день Олимпийского квалификационного турнира, проходящего в Токио, подопечная тренера Павла Муякина  выполнила поставленную задачу уже в «предварительных» прыжках.

По итогам утренней сессии Мария Полякова набрала 271,55 очка и заняла 20-е место среди 48 участниц. Сразу четыре из прошедших в полуфинал спортсменок заработали путёвки на Олимпиаду ранее, на предыдущих стартах, позволив сборной России получить недостающую лицензию и в этом виде прыжковой программы. 

Заработанные олимпийские лицензии не являются именными. Состав сборной России на предстоящей Олимпиаде в Токио определит тренерский совет по итогам чемпионата России 2021 года.

прыжки в воду олимпиада в токио
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