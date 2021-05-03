Татарстанка Полякова завоевала олимпийскую путевку на Кубке мира по прыжкам в воду

Вслед за Никитой Шлейхером и Евгением Кузнецовым олимпийскую лицензию для сборной России в прыжках с воду с 3-метрового трамплина завоевала спортсменка казанского спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» Мария Полякова.

В третий день Олимпийского квалификационного турнира, проходящего в Токио, подопечная тренера Павла Муякина выполнила поставленную задачу уже в «предварительных» прыжках.

По итогам утренней сессии Мария Полякова набрала 271,55 очка и заняла 20-е место среди 48 участниц. Сразу четыре из прошедших в полуфинал спортсменок заработали путёвки на Олимпиаду ранее, на предыдущих стартах, позволив сборной России получить недостающую лицензию и в этом виде прыжковой программы.

Заработанные олимпийские лицензии не являются именными. Состав сборной России на предстоящей Олимпиаде в Токио определит тренерский совет по итогам чемпионата России 2021 года.