Казанец стал бронзовым призером Кубка мира по прыжкам в воду

Казанский прыгун в воду Никита Шлейхер вместе с Евгением Кузнецовым стал третьим в синхронных прыжках на Кубке мира в Токио.

Представитель казанского «Синтеза» завоевал бронзу в синхронном прыжке с 3-метрового трамплина. Вместе с партнером он выполнил прыжок в 4,5 оборота и прошел квалификацию на Олимпийские игры, которые пройдут этим летом в Японии.

За прыжок спортсмены получили оценку 87,78 и в общем зачете заняли третье место с результатом 415,86.

Таким образом, Шлейхер имеет хорошие шансы на попадание в олимпийскую сборную России.