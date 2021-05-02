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Ру Тат
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2 мая 2021  17:44
Сергей Гаврилов

Казанец стал бронзовым призером Кубка мира по прыжкам в воду

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Казанский прыгун в воду Никита Шлейхер вместе с Евгением Кузнецовым стал третьим в синхронных прыжках на Кубке мира в Токио.
Представитель казанского «Синтеза» завоевал бронзу в синхронном прыжке с 3-метрового трамплина. Вместе с партнером он выполнил прыжок в 4,5 оборота и прошел квалификацию на Олимпийские игры, которые пройдут этим летом в Японии.
За прыжок спортсмены получили оценку 87,78 и в общем зачете заняли третье место с результатом 415,86.
Таким образом, Шлейхер имеет хорошие шансы на попадание в олимпийскую сборную России.

прыжки в воду
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