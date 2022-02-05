Татарстанец Данил Садреев вышел в финальный раунд в прыжках на лыжах с трамплина в Пекине

Все четыре российских прыгуна на лыжах с трамплина преодолели квалификационный раунд и вышли в финал Олимпийских игр в Пекине.

В числе тех, кто попал в основной раунд, оказался и татарстанец Данил Садреев. 18-летний спортсмен занял 18-е место с показателем 97 баллов. Помимо Садреева в финальный раунд вышли также Евгений Климов, Михаил Назаров и Роман Трофимов.

Прыжки на лыжах с трамплина. Нормальный трамплин. Квалификация.

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 116,7 балла;

2. Роберт Юханссон (Норвегия) — 116,6 балла;

3. Пётр Жила (Польша) — 112,1 балла;

18. Данил Садреев (Россия) — 97,0.

Комплект медалей в прыжках на лыжах с трамплина среди мужчин будет разыгран 6 февраля.

Напомним, ранее лыжница Наталья Непряева завоевала первое российское серебро на Олимпиаде в Пекине.