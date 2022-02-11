Татарстанец Садреев прошел квалификацию, установив новый рекорд олимпийского трамплина

Татарстанский прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев прошел в основной раунд соревнований на большом трамплине на Олимпийских играх в Пекине.

18-летний спортсмен преодолел квалификацию, набрав 127, 3 балла и показав пятый результат среди 56 спортсменов. Помимо Садреева в основной раунд трамплина HS-140 прошли еще три россиянина: Евгений Климов – 119, 5 балла (13-е место), Роман Трофимов – 116 баллов (16-е место) и Михаил Назаров – 112,6 балла (21-е место).

Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин.

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 136,4

2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 131,6

3. Петер Превц (Словения) – 128,3

4. Штефан Крафт (Австрия) – 127,6

5. Данил Садреев (Россия) – 127,3

Стоит отметить, что уроженец Лениногорска Садреев вновь отметился тем, что показал самый дальний прыжок, улетев на 136,5 метра.

Первая попытка основного раунда начнётся завтра, 12 февраля, в 12.00. Финальный раунд прыжков стартует в 15.00.

Ранее спортивная редакция «Татар-информ» опубликовала материал, в котором рассказала о детстве Данила Садреева. Кроме того, мы поговорили со спортсменом, где он поделился эмоциями от серебра в командном турнире и рассказал, чего ожидает от выступлений на большом трамплине.