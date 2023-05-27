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Минниханов и Бабушкин открыли XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астраханской области
Сегодня в селе Три протока Астраханской области стартовал XIII Всероссийский сельский Сабантуй. В церемонии открытия принимают участие губернатор области Игорь Бабушкин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«От всей души поздравляю вас с нашим самым любимым праздником – Сабантуем. Желаю всем здоровья, мира и благополучия. Игорю Юрьевичу и его команде хочу выразить большое спасибо. Праздник организован в очень красивом месте», – сказал Рустам Минниханов.
«Это первый Сабантуй в России в этом году – даже в Татарстане праздник пока еще не состоялся. Выражаю огромную благодарность делегациям, жителям Астрахани, которые приехали на этот праздник. Сабантуй – праздник плуга!» – сказал Раис РТ в своем поздравлении.
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