Минниханов и Бабушкин открыли XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астраханской области

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Сегодня в селе Три протока Астраханской области стартовал XIII Всероссийский сельский Сабантуй. В церемонии открытия принимают участие губернатор области Игорь Бабушкин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«От всей души поздравляю вас с нашим самым любимым праздником – Сабантуем. Желаю всем здоровья, мира и благополучия. Игорю Юрьевичу и его команде хочу выразить большое спасибо. Праздник организован в очень красивом месте», – сказал Рустам Минниханов.

«Это первый Сабантуй в России в этом году – даже в Татарстане праздник пока еще не состоялся. Выражаю огромную благодарность делегациям, жителям Астрахани, которые приехали на этот праздник. Сабантуй – праздник плуга!» – сказал Раис РТ в своем поздравлении.