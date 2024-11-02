Татарстанец предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП с квадроциклом

Житель Лаишевского района РТ предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП с квадроциклом.

«Татар-информ» рассказывал, что в августе этого года в поле около села Сокуры 38-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся.

В результате водителя и восьмилетнюю девочку-пассажира выбросило на землю и придавило квадроциклом.

Как сообщает Следственный комитет Татарстана, от полученных травм девочка скончалась на месте, а водителя госпитализировали.

Мужчину обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Свою вину он полностью признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.