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Происшествия 2 ноября 2024 10:44

Татарстанец предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП с квадроциклом

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Татарстанец предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП с квадроциклом

Житель Лаишевского района РТ предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП с квадроциклом.

«Татар-информ» рассказывал, что в августе этого года в поле около села Сокуры 38-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся.

В результате водителя и восьмилетнюю девочку-пассажира выбросило на землю и придавило квадроциклом.

Как сообщает Следственный комитет Татарстана, от полученных травм девочка скончалась на месте, а водителя госпитализировали.

Мужчину обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Свою вину он полностью признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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