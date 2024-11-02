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Татарстанец предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП с квадроциклом
Житель Лаишевского района РТ предстанет перед судом за смерть дочери в ДТП с квадроциклом.
«Татар-информ» рассказывал, что в августе этого года в поле около села Сокуры 38-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся.
В результате водителя и восьмилетнюю девочку-пассажира выбросило на землю и придавило квадроциклом.
Как сообщает Следственный комитет Татарстана, от полученных травм девочка скончалась на месте, а водителя госпитализировали.
Мужчину обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Свою вину он полностью признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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