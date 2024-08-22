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В Татарстане восьмилетнюю девочку насмерть придавило квадроциклом, водитель в больнице
Сегодня в поле возле села Сокуры в Лаишевском районе произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла.
Как сообщают в республиканской Госавтоинспекции, 39-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся. В результате водителя и восьмилетнюю девочку-пассажира выбросило на землю и придавило квадроциклом.
От полученных травм ребенок скончался на месте, водителя госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются. По данному факту прокуратура Лаишевского района начала проверку.
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