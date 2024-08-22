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Происшествия 22 августа 2024 21:26

В Татарстане восьмилетнюю девочку насмерть придавило квадроциклом, водитель в больнице

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Сегодня в поле возле села Сокуры в Лаишевском районе произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла.

Как сообщают в республиканской Госавтоинспекции, 39-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и опрокинулся. В результате водителя и восьмилетнюю девочку-пассажира выбросило на землю и придавило квадроциклом.

От полученных травм ребенок скончался на месте, водителя госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются. По данному факту прокуратура Лаишевского района начала проверку.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

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