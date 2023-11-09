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Татарстанец, погибший накануне в ДТП, не был пристегнут ремнем безопасности
Татарстанец, погибший накануне в вылетевшей с трассы машине, не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной состоянию аварийности на дорогах Татарстана за 10 месяцев 2023 года, рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.
Напомним, смертельная авария произошл на 8-м км автодороги Джалиль-Сарманово. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda выехал на встречку и врезался в «Жигули». В результате ДТП 26-летний водитель иномарки скончался на месте, водитель и пассажир отечественного авто госпитализированы.
Всего за 10 месяцев 2023 года в Татарстане произошло 59 аварий, участники которых проигнорировали ремни безопасности. В таких авариях погибло 26 человек, еще 49 человек пострадали.
При этом Гарипов отметил, что в 2022 году аварий, участники которых пристегнуты не были, случилось больше на 16 случаев, и погибло в подобных авариях на 17 человек больше.
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