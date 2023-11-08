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На трассе в Татарстане водитель легковушки погиб, выехав на встречную полосу
Смертельная авария произошла сегодня на 8-м км автодороги Джалиль-Сарманово, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Предварительно, водитель легкового автомобиля Skoda выехал на встречку и врезался в «Жигули».
В результате ДТП 26-летний водитель иномарки скончался на месте, водитель и пассажир отечественного авто госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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