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Руc Тат
Происшествия 8 ноября 2023 20:41

На трассе в Татарстане водитель легковушки погиб, выехав на встречную полосу

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Смертельная авария произошла сегодня на 8-м км автодороги Джалиль-Сарманово, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Предварительно, водитель легкового автомобиля Skoda выехал на встречку и врезался в «Жигули».

В результате ДТП 26-летний водитель иномарки скончался на месте, водитель и пассажир отечественного авто госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

#ДТП жертвы
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