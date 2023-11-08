На трассе в Татарстане водитель легковушки погиб, выехав на встречную полосу

Смертельная авария произошла сегодня на 8-м км автодороги Джалиль-Сарманово, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Предварительно, водитель легкового автомобиля Skoda выехал на встречку и врезался в «Жигули».

В результате ДТП 26-летний водитель иномарки скончался на месте, водитель и пассажир отечественного авто госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Обстоятельства произошедшего выясняются.