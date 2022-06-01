В Татарстане необходима программа по поддержке предпринимателей в промышленной сфере

В Татарстане должна быть разработана программа по поддержке предпринимателей в промышленной сфере. Об этом сообщил руководитель исполкома Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

«Необходима программа по поддержке промышленной сферы. Например, у Минсельхоза есть программа „40/60“, когда сельхозпроизводителям субсидируют затраты. Здесь тоже нужно что-то подобное. Например, можно ввести субсидирование приоритетных проектов, которые будут связаны с производством», — сказал Беляев.

Он добавил, что нужны отдельные программы поддержки не только для крупных промышленных предприятий, но и для малого бизнеса, не только на федеральном, но и на региональном уровне.

«Отмечу, что Минпром Татарстана должен добиться того, чтобы крупный бизнес расширял закупку товаров у малого бизнеса», — заключил эксперт.

Напомним, 30 мая депутата Государственного Совета РТ шестого созыва Олега Коробченко назначили исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана — министром промышленности и торговли РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Президент республики Рустам Минниханов. Подробнее о новых задачах, стоящих перед Минпромторгом РТ, читайте в материале «Татар-информа».