Татарстанцы заняли второе место по зарплатным ожиданиям в Поволжье

Зарплатные ожидания соискателей из Татарстана оказались в числе самых высоких в Приволжском федеральном округе, уступив лишь запросам жителей соседнего Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«На первом месте оказался Башкортостан, где средние зарплатные ожидания соискателей составили 48 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Татарстан, где соискатели в среднем рассчитывают на 44,9 тыс. рублей», — отмечают аналитики сервиса.

Третье место заняла Нижегородская область, где зарплатные ожидания составляют 42,3 тыс. рублей. Стоит отметь, что в целом по Поволжью средние показатели зарплатных ожиданий соискателей составили 42 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным Минтруда РТ средняя зарплата в Татарстане выросла почти до 50 тыс. рублей.