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Ру Тат
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Общество
24 ноября 2022  13:22
Наталья Рыбакова

Средняя зарплата в Татарстане выросла почти до 50 тыс. рублей

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За восемь месяцев средняя заработная плата в Татарстане увеличилась до 49,9 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в Минтруде РТ. В ведомстве отметили, что на начало 2022 года средняя заработная плата в регионе составляла 44,9 тыс. рублей.

«По данным органов статистики средняя заработная плата в Республике Татарстан за январь-август 2022 года составила 49 989,8 рубля и возросла на 17,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — сообщили в министерстве. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ноябре на рынке труда Татарстана наиболее востребованы водители, инженеры, врачи, повара и кондукторы. 

 

 

 

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