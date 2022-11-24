Средняя зарплата в Татарстане выросла почти до 50 тыс. рублей

За восемь месяцев средняя заработная плата в Татарстане увеличилась до 49,9 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в Минтруде РТ. В ведомстве отметили, что на начало 2022 года средняя заработная плата в регионе составляла 44,9 тыс. рублей.

«По данным органов статистики средняя заработная плата в Республике Татарстан за январь-август 2022 года составила 49 989,8 рубля и возросла на 17,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — сообщили в министерстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ноябре на рынке труда Татарстана наиболее востребованы водители, инженеры, врачи, повара и кондукторы.