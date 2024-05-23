Татарстанцы хотят зарабатывать меньше, чем в среднем по России

Жители Татарстана хотят зарабатывать в среднем 83 тыс. рублей в месяц. Это почти на 42% меньше, чем в среднем по России (от 143 тыс. рублей), пишет RT.

Столько же, сколько и татарстанцы хотят получать только жители Волгограда (83 тыс.). Во всех остальных городах желаемая сумма больше.

Так, самые высокие запросы у жителей Москвы и Московской области (196 тыс.). При этом желаемая зарплата у мужчин – 208 тыс., а у женщин – 169 тыс. (на 18,7% меньше).

Проживающие в Петербурге назвали сумму в 138 тыс. рублей в месяц. Для мужчин желаемая сумма равна 161 тыс. рублей, а для женщин - 121 тыс. рублей (почти на 25% меньше).

Жители Нижнего Новгорода претендуют на 158 тыс. рублей (мужчины — 203 тыс. рублей, женщины — 135 тыс. рублей).

В Приморском крае желаемая зарплата оказалась на уровне 132 тыс. рублей. Причем это единственный город в исследовании, где женщины хотели бы получать больше мужчин (200 тыс. рублей против 115 тыс.).

Свердловчане хотят зарабатывать 131 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что мужчины рассчитывают на 161 тыс. рублей, а женщины — на 116 тыс. рублей.

Жители Ростова хотят зарабатывать 114 тыс. рублей, а в Новосибирской области — 96 тыс. рублей, живущие в Республике Башкортостан — 87 тыс. рублей.

Всего в опросе поучаствовали свыше 3,6 тыс. респондентов.

Добавим, что по итогам 2023 года средняя зарплата в Татарстане составила более 61,8 тыс. рублей. Это на 25,5% меньше желаемой для татарстанцев суммы.