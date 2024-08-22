Татарстанцы взяли серебро на сборах ПФО «Гвардеец» в двух дисциплинах

Татарстанцы завоевали серебряные медали в двух дисциплинах юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец», торжественное закрытие которого состоялось в Пензе накануне. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента России в федеральном округе.

Всю смену гвардейцы состязались в различных видах спорта. Так, в номинации «Разборка и сборка автомата АК-74» команда республики заняла второе место, уступив Пензенской области. В номинации «Дартс» серебро завоевал Эмир Минахметов из Татарстана.

Медали, кубки и памятные подарки лучшим в спортивных дисциплинах вручили заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щеткин, зампред Правительства региона Олег Ягов и другие почетные гости.