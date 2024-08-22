Участники сборов «Гвардеец» со всего ПФО принесли юнармейскую клятву

В Пензе прошла церемония закрытия юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец». Почетным гостем события стал кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Артем Николаев, говорится в сообщении пресс-службы полпреда Президента РФ в ПФО.

В мероприятии приняли участие заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, первый зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, замначальника Управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Александр Мищенко, замначальника Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Екатерина Чижикова.

«Сборы были наполнены яркими военно-прикладными и спортивными состязаниями, дружеской борьбой и творческими конкурсами. Уверен, что каждый из вас прошёл здесь школу взаимовыручки, научился преодолевать трудности, испытал радость победы, возмужал и окреп, — сказал Машковцев. — Полученный здесь опыт поможет вам стать достойными гражданами своей страны и добиться новых успехов».

По итогам прохождения программы были награждены победители и призеры общекомандного зачета. Первое место заняли гвардейцы из Пензенской области, второе — ребята из Республики Башкортостан, третье — из Оренбургской области.

Все участники сборов «Гвардеец» получили наручные часы от полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, а также памятные призы. В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.