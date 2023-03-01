Татарстанцы выберут самый красивый город, нарисованный нейросетью в женском образе

На сайте «Татар-информа» сегодня стартовало голосование, в котором жители республики выберут самый красивый город, изображенный нейросетью в женском образе.

Искусственный интеллект изобразил в образе женщин старинные города и промышленные центры республики. Так, на победу претендуют: Альметьевск, Болгар, Бугульма, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Иннополис, Казань, Кукмор, Менделеевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нурлат, Свияжск и Чистополь.

По данным на 11.00, в рейтинге лидируют Казань и Зеленодольск (по 10% голосов), на втором месте – Нурлат, Бугульма, Елабуга (по 9%). Меньше всего голосов пока набрали Кукмор и Менделеевск (по 2%).

Форма для голосования находится под фотографиями, итоги конкурса планируется подвести 8 марта.