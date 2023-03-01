news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Барышня на ярмарке и леди-молния: нейросеть нарисовала города Татарстана в женском облике
Изобразить старинные города и промышленные центры Татарстана в женском образе попросил «Татар-информ» систему искусственного интеллекта. В запрос, адресованный нейросети, мы ввели ключевые слова, которые подчеркивают уникальность городов республики. Предлагаем читателям выбрать самый удачный образ. Форма для голосования – под фото, итоги – 8 марта.
Скопировать ссылку
news_top_970_100
ГОЛОСУЙТЕ!
Голосование
Лучший образ города Татарстана, созданный нейросетью
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»