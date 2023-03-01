Барышня на ярмарке и леди-молния: нейросеть нарисовала города Татарстана в женском облике

Изобразить старинные города и промышленные центры Татарстана в женском образе попросил «Татар-информ» систему искусственного интеллекта. В запрос, адресованный нейросети, мы ввели ключевые слова, которые подчеркивают уникальность городов республики. Предлагаем читателям выбрать самый удачный образ. Форма для голосования – под фото, итоги – 8 марта.