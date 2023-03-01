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Общество 1 марта 2023 08:00

Барышня на ярмарке и леди-молния: нейросеть нарисовала города Татарстана в женском облике

Изобразить старинные города и промышленные центры Татарстана в женском образе попросил «Татар-информ» систему искусственного интеллекта. В запрос, адресованный нейросети, мы ввели ключевые слова, которые подчеркивают уникальность городов республики. Предлагаем читателям выбрать самый удачный образ. Форма для голосования – под фото, итоги – 8 марта.

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ГОЛОСУЙТЕ!

Голосование
Лучший образ города Татарстана, созданный нейросетью

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