«Зачем платить за то, чего нет?»: эксперт о том, как правильно «читать» счет-фактуру

Многие не понимают, откуда в платежках берутся такие большие цифры

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На какие пункты в платежках людям нужно обращать внимание?

Платежка за ЖКУ делится на три части: коммунальные, жилищные и дополнительные услуги. В блок «коммунальные услуги» обычно входят «электроснабжение», «отопление», «горячее и холодное водоснабжение», «водоотведение», «обращение с ТКО». По «электроснабжению» все понятно: подали показания счетчиков и получили оплату за месяц. Чаще всего у людей возникают вопросы по самой дорогой услуге в зимний период – «отоплению». Многие не понимают, откуда за него берутся такие большие цифры.

«Внизу в счете-фактуре есть графы показаний общедомовых приборов учета. Допустим, начался отопительный период, появились показания. Также будут показания и в следующем месяце. И когда мы из указанной в платежке цифры за последний месяц вычитаем предыдущее показание, получаем определенную цифру. Количество потребленных за месяц гигакалорий пропорционально распределяется между собственниками, исходя из площади жилья», – говорит Дмитрий Романов.

По словам эксперта, люди часто задают вопросы, связанные с начислениями за отопление, и они их очень волнуют. Индивидуальные счетчики отопления установлены в новом жилом фонде, в домах построенных после 2014 года. По республике преобладает старый жилой фонд, в котором таких приборов учета нет.

«Если люди сомневаются в начислениях, пусть смотрят показания общедомовых приборов учета и формулы, по которым делается расчет, а также письменно обращаются в свою управляющую организацию», – советует Романов.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из чего состоит плата за горячее водоснабжение?

Следующий вопрос, по которому есть недопонимание у потребителей, это начисления за горячее водоснабжение. Собеседник «Татар-информа» поясняет, что практически все дома переведены на индивидуальные тепловые пункты. Это значит, что холодная вода в доме нагревается за счет отопления. В счетах-фактурах приходят начисления за горячее водоснабжение, в которое включено несколько подпунктов.

«В первом подпункте этой графы указаны начисления за “холодную воду для нужд горячего водоснабжения”. Это та холодная вода, которую нужно нагреть. Второй подпункт – “тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения”. Это значит, что благодаря отоплению мы должны подогреть холодную воду и ее подготовить», – поясняет Романов.

Таким образом, получается, что счет за горячую воду каждый месяц может быть разным, потому что вода готовится в доме и зависит от потребления. Чем меньше людей в доме, тем горячая вода будет дороже. Летом горячая вода дороже, потому что, несмотря на то что отопление не подается в квартиры, оно подается на обогрев воды.

«За холодную и горячую воду мы подаем показания по счетчикам, но цена за них формируется разная, с учетом потребленного объема», – напоминает собеседник «Татар-информа».

Счет за горячую воду каждый месяц может быть разным, потому что вода готовится в доме и зависит от потребления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему во время отключения горячей воды за нее могут выставить плату?

Лето – период, когда обычно в многоквартирных домах отключают горячую воду по графику для проведения ремонтных работ. Логично, что за нее должны снизиться и начисления. Но, оказывается, можно заплатить даже за отключенную услугу. Допустим, во время отключения горячей воды житель квартиры открыл кран, а из него течет прохладная или ржавая вода. А в это время счетчик за горячую воду крутится.

«Когда у меня летом отключают горячую воду, она из крана не течет. Я пользуюсь бойлером, подогреваю холодную воду за счет электричества. Но, действительно, бывает так, что при открытии крана горячей воды во время ее отключения происходит подмес из-за неправильной конструкции или каких-то подсоединений. Крутится счетчик, и потом приходит оплата. Поэтому открывать кран в такое время не нужно», – советует Романов.

Еще один пункт платежки, по которому часто возникают вопросы, – «водоотведение». Мы платим за эту услугу по тарифу, установленному Госкомитетом РТ по тарифам. Количество потраченной за месяц холодной и горячей воды суммируется, поскольку вся эта вода уходит в канализацию.

«Если у меня в счете-фактуре потрачено 7 кубов холодной воды и 10 кубов горячей воды, то в сумме получается, что потрачено 17 кубов на «водоотведение», эта вода ушла в канализацию», – поясняет начальник отдела Госкомитета РТ по тарифам.

И последний вопрос по «коммуналке», который волнует татарстанцев, это «обращение с ТКО». Плата за услугу формируется, исходя из количества собственников, прописанных или временно проживающих в квартире. Однако в некоторых случаях за вывоз мусора можно не платить.

«Можно не платить, если собственник проживает в другом месте и не сдает квартиру. При отсутствии собственника в квартире более пяти дней нужно предоставить справку в ЕРЦ. К примеру, когда человек уехал в командировку», – советует Романов.

Плата за услугу «обращение с ТКО» формируется, исходя из количества собственников, прописанных или временно проживающих в квартире Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие расходы включены в плату за «содержание жилого помещения»?

Теперь давайте разберем популярные вопросы, которые возникают по «жилищным услугам». Существует несколько вариантов счетов-фактур: с расписанными жилищными услугами либо всего с одной строкой, которая называется «Содержание жилого помещения». Обычно в эту строку входит около 12-13 жилищных услуг, которые должны оплачивать люди. Однако если услуги в платежке не расписаны, люди не понимают, за что платят.

«Жителям разных домов предоставляются разные жилищные услуги. В моей платежке они указаны. К примеру, есть “уборка мест общего пользования”, “уборка придомовой территории”, “техническое обслуживание” и другие. Если все это расписано, то вопросов не возникает. Но если подробной информации нет, можно зайти на сайт госуслуг и найти ее там», – говорит Романов.

Еще в «жилищных услугах» есть непонятные людям графы. Раньше они назывались «ОДН» – «общедомовые нужды», а сейчас «СОИ» – «содержание общего имущества». В них входит «холодная и горячая вода для содержания общего имущества», «электроснабжение» и «отведение сточных вод». Расчет за эти услуги в домах ведется по нормативу или по факту.

«Иногда люди задаются вопросом: с какой радости я должен платить за отведение сточных вод, если уборщица набирает воду у меня в квартире и выливает воду во дворе? К примеру, я живу в новом доме и у меня на первом этаже рядом с лифтом есть туалет. В данном случае разумно платить за отведение сточных вод. Но иногда люди считают, что “сточные воды” – это содержание водоотвода», – говорит эксперт.

Если услуги в платежке не расписаны, люди не понимают, за что платят Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстанцы задолжали за ЖКУ более 9 млрд рублей

На что еще жильцам многоквартирных домов стоит обращать внимание? В счете-фактуре есть столбик, в котором написано «долг или переплата». Людям в этих столбиках иногда могут приходить совершенно непонятные цифры. К примеру, вдруг появляется цифра в графе «долг». У потребителей возникает справедливый вопрос: откуда он взялся, если все оплачено? Потом люди перестают оплачивать «коммуналку», появляется задолженность.

«Недавно ко мне на прием приходила женщина. Она карандашом в счете-фактуре вычеркивает начисления и пишет свои. Так у нее накопилось 25 тыс. рублей долга. Человек не согласен с начислениями, но при этом ничего не сделал, не разобрался. Говорит, что ее обманывают. Но в чем обманывают? Есть простая рекомендация: если в счете-фактуре пришла какая-то непонятная цифра, то нужно сразу идти в УК и выяснять», – подчеркивает Дмитрий Романов.

Еще важно знать, что если человек становится должником за ЖКУ, то долг будет распределяться пропорционально по всем статьям в платежке.

«Допустим, владелец квартиры не заплатил 5 тыс. рублей, и ему на следующий месяц эти деньги «размажут» пропорционально по всем статьям счета-фактуры», – говорит собеседник.

Увы, должники по коммуналке есть почти в каждом подъезде жилых домов. Желая их пристыдить, управляющие компании пишут объявления на домах: «Они живут за ваш счет». Бытует мнение, что долги этих людей расписывают по другим квартирам, но так ли это?

«Нет, чужие долги УК не расписывают по другим жильцам. Допустим, у человека в платежке стоит 800 тыс. рублей долга. Этот долг так на нем и висит. У него может быть уже пени в 150 тыс. рублей. В целом общая задолженность граждан по республике за услуги ЖКХ сейчас составляет более 9 млрд рублей. Но мы не платим за других людей», – утверждает Дмитрий Романов.

«Все, что входит в состав общедомового имущества, оплачивается исходя из квадратных метров площади квартиры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему жильцы без машин должны платить за шлагбаум во дворе?

Теперь обсудим «дополнительные услуги». Допустим, в подъезде есть домофон с видеонаблюдением, но кто-то из жильцов им не пользуется и поэтому платить не хочет. Или во дворе установлен шлагбаум, но машины есть не у всех.

«Установка видеонаблюдения, шлагбаума и прочие подобные расходы за счет жителей обсуждаются на общем собрании. Все, что принято на собрании большинством голосов, нужно выполнять», – поясняет Романов.

Еще один спорный вопрос – лифты. За них платят все, даже те, кто живет на нижних этажах и ходит пешком. Со слов эксперта, в соответствии с 36-й статьей Жилищного кодекса РФ лифт относится к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома. Все, что входит в состав общедомового имущества, оплачивается исходя из квадратных метров площади квартиры.

«Мы платим не за то, что пользуемся лифтом, а за его содержание. Продуктовый магазин, который находится в жилом доме, также платит за все жилищные услуги, как и собственники квартир», – утверждает собеседник информагентства.

Специалисты УК, ТСЖ или жилищного кооператива никогда не оповещают людей дополнительно о том, что нужно сделать поверку Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему важно не забывать о поверке приборов учета?

По словам начальника отдела Госкомитета РТ по тарифам, люди не должны забывать делать поверку приборов учета. Сроки действия приборов учета указаны в платежках. Допустим, в счете-фактуре написано, что нужно сделать поверку счетчика холодной воды до 1 сентября 2024 года.

«Это значит, что я должен вызвать специализированную организацию и заплатить 500 рублей за поверку счетчика. Если я этого не сделаю, то мне УК будет начислять сначала усредненную сумму по расходам за последние шесть месяцев, а потом – по нормативу с повышающим коэффициентом, как будто я совершил вмешательство в свой прибор учета», – поясняет Романов.

Эксперт обращает внимание, что специалисты УК, ТСЖ или жилищного кооператива никогда не оповещают людей дополнительно о том, что нужно сделать поверку. Но при этом бывает, что недобросовестные компании раскидывают рекламу по почтовым ящикам, пытаются ввести людей в заблуждение, сообщая о необходимости сделать срочную поверку приборов учета.

«Нужно ориентироваться только на информацию в счете-фактуре», – подчеркивает начальник отдела Госкомитета РТ по тарифам.

Зачастую жители республики высказывают различные нарекания по качеству жилищных услуг Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как вернуть деньги, если услуга не была оказана?

Зачастую жители республики высказывают различные нарекания по качеству жилищных услуг. К примеру, это касается отсутствия уборки подъездов и дворов, текущего ремонта домов. Эти три вопроса поднимаются наиболее часто. Что делать, если в подъезде уже два месяца не появлялась уборщица, а управляющая компания регулярно выставляет плату?

«Зачем платить за то, чего нет? Если услуги не были оказаны, нужно составить акт. Можно исключить эту услугу из платежки и самим делать уборку в подъезде, хотя по законодательству эту услугу должна выполнять УК. То же самое касается и дворника. Мы платим и должны получать эту услугу, а как она будет реализована, кадровые проблемы и нехватка работников нас не интересуют», – считает Романов.

Если люди не согласны с начислениями за «коммуналку», эксперт советует отправить письменный запрос на имя директора УК. Текст письма может быть следующим: «Просим разъяснить причину стоимости по конкретной услуге за определенный период времени». Если полученный ответ не удовлетворит, нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию РТ, уполномоченную проверять правильность начислений.

Как сделать перерасчет за некачественно оказанную услугу? По мнению Дмитрия Романова, это весьма непростой вопрос. Так, чтобы зафиксировать то, что помещение перетопили или, наоборот, в квартире холод, нужно пригласить представителей УК, чтобы они оценили температуру в квартире.

«Температура должна быть не ниже плюс 18 градусов в обычной квартире и не ниже плюс 20 градусов в угловой. Если температура ниже, то УК должна провести перерасчет. Но сначала нужно доказать, что услуга со стороны УК была некачественной», – говорит собеседник.

Чтобы зафиксировать перетоп или холод в квартире, нужно пригласить представителей УК, чтобы они оценили температуру в помещении Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как сменить управляющую компанию?

Кроме того, важно оплачивать счет-фактуру в положенный срок. Допустим, он действителен до 28 июня 2024 года. Не стоит откладывать оплату на самый последний день.

«Если люди платят 28 июня, то деньги не ложатся на счет. Приходит новый счет-фактура с долгом. Если написано, что нужно заплатить до 28-го, то лучше это сделать еще до 25-го числа, чтобы за три-четыре дня деньги могли сесть на лицевой счет УК», – объясняет Романов.

Напоследок эксперт привел пример из личной практики. Недавно к нему на прием пришла женщина, у которой есть неоплаченный долг за десять лет. Когда-то давным-давно жительница Казани не разобралась в начислениях и не заплатила «коммуналку» за месяц. За это время должнице начислили громадные пени.

«Пени за долги накапливаются – сначала по 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а потом по 1/130. Я видел счет-фактуру с долгом в 750 тыс. рублей, в которой 200 тыс. рублей – пени», – объясняет Романов.

Он советует людям требовать от жилищных организаций качество оказываемых услуг. Если же жильцам многоквартирного дома по каким-то причинам не нравится работа УК, то нужно ее сменить, быть более инициативными, считает эксперт. В таком случае собственникам нужно провести общее собрание и выбрать подходящую форму управления многоквартирными домами.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»