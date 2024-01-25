Татарстанцы в 2023 году чаще всего становились родителями в 25–29 лет

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В Татарстане в прошлом году чаще всего становились родителями в возрасте 25–29 лет. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина на заседании коллегии ведомства.

«Наблюдается некоторое увеличение количества татарстанцев, становящихся родителями в 35 и 39 лет, а также старше 40 лет», – рассказала докладчик.

По словам Нигматуллиной, из общего числа рожденных в прошлом году детей 39,2% являются первенцами, 33,6% – вторыми, 19,5% – третьими и около 8% – четвертыми и более детьми.

«Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что именно семья выступает основой российского государства и общества, а многодетность, большие семьи должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», – подчеркнула она.

Начальник Управления ЗАГС добавила, что количество многодетных семей в республике увеличивается непрерывно с 2008 года.

Татарстан по абсолютному количеству и в расчете на тысячу человек населения занимает первое место в Приволжском федеральном округе по зарегистрированным актам о рождении. В прошлом году было составлено 36 766 таких актов, о чем сообщал «Татар-информ».

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.