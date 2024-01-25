Татарстан занял первое место в ПФО по рождаемости

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Татарстан по абсолютному количеству и в расчете на тысячу человек населения занимает первое место в Приволжском федеральном округе по зарегистрированным актам о рождении. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на заседании коллегии.

«В прошлом году их было составлено 36 766, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. При этом темпы снижения заметно замедлились по сравнению с предыдущим годом», – рассказала докладчик.

Нигматуллина подчеркнула, что Татарстан, как и прежде, демонстрирует высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа.

«Количество многодетных семей в республике увеличивается с 2008 года», – отметила она.

По словам начальника управления, в прошлом году 7 687 детей были зарегистрированы с помощью суперсервиса «Рождение ребенка». «Это каждый пятый ребенок», – констатировала она.

За прошлый год в Татарстане зарегистрировано более 127,8 тыс. актов гражданского состояния, совершено свыше 375,7 тыс. других юридически значимых действий.