В Татарстане установят новый гастрономический рекорд, зажарив гигантскую яичницу

На Всероссийском фестивале «Скорлупино» в Пестрецах 16 июля будет установлен новый гастрономический рекорд. Повара зажарят гигантскую яичницу из 8 тыс. яиц, причем в блюде также будет использован секретный ингредиент.

«Один из секретных ингредиентов будет связан с историей Пестречинского района, он обладает очень полезными свойствами, — поделилась с «Татар-информом» председатель отделения Аграрного молодежного объединения РТ и директор центра «Форпост», организатор фестиваля Наиля Тазиева. — При приготовлении блюда будут использовать яйца местного производства. Угоститься яичницей смогут все желающие».

Регистрация рекорда пройдет при участии шеф-поваров казанских ресторанов, Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан и директора ассоциации Галины Шарафутдиновой. По словам Тазиевой, Шарафутдинова — частая гостья фестиваля, в этом году она будет информировать зрителей о рекордах в еде и поможет зафиксировать новое гастрономическое достижение.

На фестивале «Скорлупино» в 2019 году в Пестрецах уже устанавливали гастрономический рекорд из 7777 яиц. До этого он принадлежал Смоленску, где приготовили яичницу из 7020 яиц.

В прошлом году главным гастрономическим событием фестиваля стал гигантский торт весом 450 килограммов, а также самый большой самовар республики, специально изготовленный для праздника. Длина десерта из бисквита и безе с кремовой прослойкой и шоколадом составила 10 метров, ширина — 1,5 метра.