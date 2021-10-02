На «Скорлупино-2021» татарстанцы пили чай из гигантского самовара и съели полутонный торт

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Сегодня в Пестрецах состоялся юбилейный всероссийский фестиваль «Скорлупино». Мероприятие посетил министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, глава района Ильхам Кашапов. Гостей встречали ходулисты и анимация с ростовыми куклами птиц, приветствовали фольклорные и танцевальные коллективы, а также жители района.

Гости фестиваля познакомились с символом «Скорлупино» — цыплятами, а также с другими видами птиц. С речью перед собравшимися выступил глава района Ильхам Кашапов, он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля и пожелал участникам ярких эмоций.

«Искренне рад приветствовать всех на всероссийском молодежном фестивале „Скорлупино“, — обратился к присутствующим глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. — На протяжении пяти лет мы проводим это масштабное событие. За это время фестиваль успел завоевать искреннюю любовь тысячи гостей со всей республики и регионов России, которые каждый год с нетерпением ждут этого праздника. Так, в 2019 году „Скорлупино“ посетило около 8 тыс. человек из 22 городов страны. Фестиваль является призером многих международных конкурсов и внес значительный вклад в рейтинг Республик Татарстан в области событийного туризма среди регионов РФ».

Ежегодно «Скорлупино» организуют яркую и насыщенную программу. 2 октября гостей фестиваля ждало немало сюрпризов. Главным событием фестиваля стал гигантский торт весом 450 кг, а также самый большой самовар нашей республики, специально изготовленный для праздника. Как рассказала организатор фестиваля Наиля Тазиева, на изготовление сладкого рекорда ушло на 450 кг бисквита и безе с кремовой прослойкой и шоколадом ушло 100 кг сгущенного молока, 50 кг мука, 50 кг сахара, по 15 кг орехов и изюма, более 20 кг шоколада и огромное количество яиц. Длина десерта составила 10 метров, ширина — 1,5 метра.

Наиля Тазиева рассказала, что главной фишкой фестиваля являются яичные игры, которые в таком многообразии не проводятся больше нигде в России и для которых здесь специально прописываются сценарии.

Одним из самых веселых конкурсов стали «сковородошные забеги» на 200 метров, победителям которых подарили сковородки. Также гости праздника участвовали в чемпионате по метанию яиц, пеструшек, забавном флешмобе, квесте «Тайна усадьбы Скорлупино» и многом другом. Дети и демонстрировали свои творческие способности в специальных арт-зонах, воплощали свои самые смелые фантазии.

Долгожданными для гостей стали выступления артиста музыкального лейбла Black Star, певицы Анет Сай, автора-исполнителя российской и татарской эстрады Ильната Фархуллина, заслуженного артиста Республики Башкортостан, музыканта-мультиинструменталиста шоумен Зайнетдина. Праздник также украсили местные хореографические ансамбли, лауреаты республиканских и всероссийских конкурсов — «Грета», «Пластилин» и театр танца «Сайдаш».

Разные площадки фестиваля в течение дня посетило 5 тыс. человек.