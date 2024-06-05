Татарстанцы стараются успеть взять льготную ипотеку перед завершением программы

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На фоне завершения срока действия семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой — они действуют до 1 июля 2024 года — в Татарстане вырос спрос на рынке жилья. Об этом пишет РБК.

«Понимание, что время дешевых ипотечных кредитов подходит к концу, безусловно, подстегнуло спрос и желание успеть совершить сделку на прежних условиях», — рассказала исполнительный директор девелоперской компании «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова.

По ее словам, в январе и феврале покупатели, как и застройщики, адаптировались к новым реалиям, а на третий месяц 2024 года пришелся пик продаж — они были сопоставимы с высоким спросом декабря 2023-го.

О схожей ситуации рассказали и в девелоперской компании «Авторы»: в октябре-ноябре прошлого года был зафиксирован рост продаж, 2024-й начался с практически полного отсутствия сделок, однако с февраля начался поступательный рост продаж с пиковым значением в мае.

В «#Суварстроит» отметили позитивную динамику продаж в IV квартале 2023 года, а в I квартале 2024-го был зафиксирован спад порядка 30%.

«В последние два месяца „#Суварстроит“ фиксирует большую активность в части спроса на жилье в доступном сегменте, а именно на те квартиры, которые можно приобрести без первоначального взноса. Остается популярной траншевая ипотека, которая позволяет клиенту платить не более 1 рубля в месяц до сдачи дома», — отметили в компании.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми до 2030 года. Сейчас обновление данной программы обсуждается властями.