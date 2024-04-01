Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года

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Срок действия льготной ипотеки для семей с детьми в России будет продлен до 2030 года. С соответствующим поручением к Правительству выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в перечне на сайте Кремля, сформированном для реализации послания Федеральному Собранию.

Кроме того, Президент поручил предусмотреть особые условия предоставления кредита в рамках льготной ипотеки для семей с детьми, которые хотят приобрести жилье в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.

Срок исполнения поручения – до 1 июня 2024 года.