news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 1 апреля 2024 13:42

Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года

Скопировать ссылку
Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Срок действия льготной ипотеки для семей с детьми в России будет продлен до 2030 года. С соответствующим поручением к Правительству выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в перечне на сайте Кремля, сформированном для реализации послания Федеральному Собранию.

Кроме того, Президент поручил предусмотреть особые условия предоставления кредита в рамках льготной ипотеки для семей с детьми, которые хотят приобрести жилье в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.

Срок исполнения поручения – до 1 июня 2024 года.

#Владимир Путин #льготная ипотека
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2