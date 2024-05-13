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Татарстанцы стали чаще брать потребительские кредиты — их выдали на 15% больше
В Татарстане количество выданных потребительских кредитов в марте выросло на 15%. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
«Следует отметить, что даже при жесткой денежно-кредитной политике возросшие доходы населения позволяют сохранять кредитную и потребительскую активность, обеспечивая опережающий рост необеспеченного кредитования, – прокомментировал данные директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Всего в марте в Татарстане выдали почти 87 тыс. кредитов. Наибольшее число – в Москве (172 тыс.), Московской области (159 тыс.), Краснодарском крае (138 тыс.).
По всей России в марте было выдано 3,5 млн потребительских кредитов. По сравнению с февралем этот показатель увеличился почти на 15%.
Ранее стало известно о росте выдачи микрозаймов в Татарстане в прошедшем марте.
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