Татарстанцы стали чаще брать потребительские кредиты — их выдали на 15% больше

В Татарстане количество выданных потребительских кредитов в марте выросло на 15%. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



«Следует отметить, что даже при жесткой денежно-кредитной политике возросшие доходы населения позволяют сохранять кредитную и потребительскую активность, обеспечивая опережающий рост необеспеченного кредитования, – прокомментировал данные директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Всего в марте в Татарстане выдали почти 87 тыс. кредитов. Наибольшее число – в Москве (172 тыс.), Московской области (159 тыс.), Краснодарском крае (138 тыс.).

По всей России в марте было выдано 3,5 млн потребительских кредитов. По сравнению с февралем этот показатель увеличился почти на 15%.

Ранее стало известно о росте выдачи микрозаймов в Татарстане в прошедшем марте.