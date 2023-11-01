Татарстанцы смогут протестировать систему электронного дистанционного голосования

Жители Татарстана уже сегодня могут заполнить заявку, а с 15 по 17 ноября поучаствовать в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Любой избиратель Татарстана с 1 по 13 ноября может на портале Госуслуг заполнить заявление и подать заявление о том, что он будет голосовать. А 15, 16 и 17 ноября он сможет проголосовать на тренировке дистанционного электронного голосования», – сказал глава ЦИК региона.

Кондратьев рассказал, что была создана новая платформа, совершенно не зависимая от импортных деталей и составляющих. Речь идет о российской платформе ГАС «Выборы» 2.0. Для ее тестирования в преддверии 2024 года, когда Россия будет выбирать Президента страны, и проведут тренировку ДЭГ. Ожидается 5-кратная перегрузка системы, чтобы посмотреть, как она себя поведет, отметил глава татарстанского ЦИК.

«Я убежден, что за ДЭГом будущее, но нам еще нужно в республике многое сделать, чтобы достигнуть общественного согласия на эту тему. Не все еще четко понимают процесс ДЭГ, есть много сомнений, действительно ли обеспечена безопасность каждого конкретного голоса», – сказал Кондратьев.

Ранее эксперты высказались о цифровом аналоге ГАС «Выборы» 2.0. Например, по мнению политолога Зои Силевой, система направлена на обеспечение прозрачности и объективности выборных процессов в Российской Федерации.