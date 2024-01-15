Татарстанцы смогут проголосовать на выборах Президента России по месту нахождения

В Татарстане откроют четыре избирательных участка для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в России. Они будут организованы на выборах Президента РФ в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Чистополе. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РТ Альбина Зиганшина на заседании ЦИК республики.

Территориальные избирательные комиссии начнут работать с 29 января, участковые избирательные комиссии – с 6 марта, рассказала спикер.

В частности, территориальные избирательные комиссии будут открыты в рабочие дни с 9.00 до 20.00 в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, с 8.00 до 19.00 – в районах. В выходные и праздничные дни с 9.00 до 14.00 и с 8.00 до 13.00 соответственно.

Участковые избирательные комиссии будут открыты в рабочие дни с 9.00 до 20.00 в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, с 8.00 до 19.00 – в районах.

«Это время устанавливается с учетом работы пунктов приема заявлений о голосовании по месту нахождения, – пояснила Зиганшина. – 15, 16 и 17 марта участковые избирательные комиссии будут работать с 7.00 до окончания передачи информации о голосовании».

И.о. секретаря ЦИК РТ Рашида Валиуллова добавила, что татарстанцы вправе голосовать по месту своего нахождения. Для этого с 29 января по 11 марта нужно подать в избирательную комиссию заявление о включении в соответствующие списки.

«Обратиться можно в пункты приемы заявлений любого МФЦ, территориальную избирательную комиссию, через федеральный портал госуслуг. С 6 по 11 марта можно обратиться в любую участковую избирательную комиссию независимо от места жительства», – отметила спикер.

По решению ЦИК Татарстана протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования оснастят машиночитаемым кодом. Это необходимо, чтобы ускорить процесс передачи данных в вышестоящие избирательные комиссии. Исключение составят участки для голосования, где будут использоваться КОИБы.

На заседании также была поддержана инициатива объявить 2024-й Годом молодого избирателя в избирательной системе республики. С таким предложением в конце прошлого года выступил актив клубов молодых избирателей Татарстана.

Выборы Президента России состоятся в этом году. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта.