На выборах в Татарстане используют 44 электронных устройства для подсчета голосов

На выборах Президента России в Татарстане используют 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Нефедов на заседании ЦИК республики.

«ЦИК принял решение об использовании на избирательных участках всех имеющихся в республике 44 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Это позволит повысить открытость и гласность при проведении выборов, минимизировать человеческий фактор при подведении итогов голосования и ускорит ввод протоколов участковых избирательных комиссий в систему “Выборы”», – рассказал спикер.

Нефедов уточнил, что все участковые избирательные комиссии, где будут использоваться электронные устройства для подсчета голосов избирателей, уже применяли их на федеральных выборах.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев добавил, что все КОИБы готовы к работе, а сотрудники прошли соответствующее обучение. «Точно такое же количество КОИБов работало на выборах депутатов Государственной Думы», – заметил он.

Выборы Президента России состоятся в этом году. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.