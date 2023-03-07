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Татарстанцы смогут посетить казанский зооботсад по «Пушкинской карте»
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Молодые татарстанцы смогут посещать казанский зооботсад по «Пушкинской карте». Об этом сообщается на сайте учреждения.
«Наконец, возможность приобретения входных билетов в зоопарк „Река Замбези. Африка“ стала доступна по „Пушкинской карте“», — сказано в сообщении.
Ранее начальник Управления культуры городского исполкома Азат Абзалов рассказал, что зооботсад скоро ожидает пополнение – новым обитателем станет слон.
«Пушкинская карта» — программа популяризации культурных мероприятий, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным. Запущена 1 сентября 2021 года и дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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