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Общество 7 марта 2023 23:06

Татарстанцы смогут посетить казанский зооботсад по «Пушкинской карте»

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Молодые татарстанцы смогут посещать казанский зооботсад по «Пушкинской карте». Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Наконец, возможность приобретения входных билетов в зоопарк „Река Замбези. Африка“ стала доступна по „Пушкинской карте“», — сказано в сообщении.

Ранее начальник Управления культуры городского исполкома Азат Абзалов рассказал, что зооботсад скоро ожидает пополнение – новым обитателем станет слон.

«Пушкинская карта» — программа популяризации культурных мероприятий, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным. Запущена 1 сентября 2021 года и дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
#река замбези #Пушкинская карта
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