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Новым обитателем казанского зооботсада станет слон
Казанский зооботсад скоро ожидает пополнение – новым обитателем станет слон. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры городского исполкома Азат Абзалов.
По его словам, уже достигнута договоренность о перевозке животного, однако нужно время, чтобы перед переездом слон привык к условиям транспортировки.
«В дальнейшем на территории зооботсада планируют реконструировать историческую часть, оранжерею и реализовать новую концепцию территории „Россия — остров Врангеля“, она будет посвящена российской флоре и фауне», — добавил Абзалов.
На сегодня здесь насчитываются растения 989 видов и 2 853 особи животных 125 видов. В прошлом году появились новые обитатели — горилла, сомалийский осел, фламинго, дикобраз гребенчатый, фазан, дальневосточный лесной кот, выдра обыкновенная, агути оливковый, валлийская и бурская козы, сомалийская овца, зебра Чапмана, сообщает пресс-служба мэрии.
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