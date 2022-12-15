Татарстанцы через новую электронную услугу зарегистрировали 28 собак

В 2022 году в Татарстане благодаря новой электронной услуге по регистрации собак, появившейся на портале госуслуг, зарегистрировано 28 животных. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Регистрация собак — самая больная тема. Ранее в Госдуму были направлены проекты законов о том, чтобы регистрация собак была обязательной. С 1 сентября 2023 года все сельскохозяйственные животные будут в обязательном порядке идентифицироваться, а по собакам и кошкам вопрос не принят», – сказал он.

Спикер отметил, что за год по республике проводится вакцинация примерно 110 тыс. бездомных собак. Находящиеся на самовыгуле собаки «являются основными „поставщиками“ новых безнадзорных животных в городах и районах, поскольку дают нежелательное потомство», заметил Нугманов. Дворняги обитают на территории молочных ферм, в гаражах, на улицах.

В Татарстане постановлением Кабинета министров РТ был принят административный регламент по регистрации собак. Однако с 2017 года зарегистрировано всего 17,7 тыс. животных.

«Почему так мало? Потому что регистрация добровольная, и люди не желают в ней участвовать. Кроме того, были бюрократические препоны. Для регистрации животных требовались документы – ИНН, копия паспорта», – пояснил Нугуманов.

Процедура регистрации собак стала проще после появления новой электронной услуги на портале госуслуг. Благодаря этому новшеству жители региона могут подать заявление на регистрацию животного в электронной форме. Необходимые для процедуры документы или часть из них уже хранятся в электронной системе.

«По поручению Президента РТ мы пошли по пути цифровой трансформации. В этом году в мае смогли запустить эту услугу в электронном виде, на сайте госуслуг Татарстана и России она присутствует. Любой владелец животного может зайти, подать заявление и определить день для регистрации питомца. На сегодняшний день 28 животных зарегистрировано благодаря электронной услуге», – отметил Ильдар Нугуманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в трех городах Татарстана будет реализован проект по строительству межмуниципальных приютов для бездомных животных.