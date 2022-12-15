В трех городах Татарстана появятся межмуниципальные приюты для бездомных животных

Татарстан планирует решить проблему нехватки мест для содержания бездомных животных, в частности агрессивных собак на самовыгуле. Для этого в республике реализуется проект по строительству межмуниципальных приютов, рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Бездомные животные содержатся в 18 приютах по всей республике, в том числе в 16 частных и двух муниципальных. Они рассчитаны на 3,5 тыс. собак, но этого недостаточно в связи с ростом числа агрессивных собак. Поэтому вопрос строительства приютов стоит остро», – сообщил он.

По данным Нугуманова, проект рассчитан на размещение 400 животных. После проведения экспертизы начнется строительство в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

«С их вводом остроту проблемы снимем», – подчеркнул Нугуманов.

Замначальника Главного управления Кабмина РТ также рассказал об организации работы по отлову животных в Татарстане. Так, в 2022 году на эти цели, с учетом содержания агрессивных животных, выделено более 69,7 млн рублей, что почти на 500 тыс. больше, чем годом ранее.

«Дополнительные суммы были выделены для Зеленодольского и Нижнекамского районов, где увеличилось количество бездомных собак. Из общей суммы субвенций 12,7 млн направлены на содержание агрессивных собак. На начало прошлого года таких собак в приютах было более 320, на начало 2022 года их стало уже около 450», – проинформировал Ильдар Нугуманов.

Он пояснил, что на содержание одного животного выделяется 108 рублей в день. На 2023 год из бюджета республики предусмотрена субвенция в размере более 75,4 млн рублей. В эту сумму также включены средства на содержание агрессивных животных в приютах — 13,3 млн рублей, что на 500 тыс. больше, чем в 2022 году.

Спикер сообщил, что в большинстве районов выделенные суммы на содержание собак в этом году освоены. При этом по освоению субвенций пока отстают Аксубаевский, Арский, Лениногорский, Бугульминский, Нижнекамский, Бавлинский, Агрызский, Мамадышский, Актанышский районы и Набережные Челны.

«По информации районов на 1 октября по республике было отловлено 11,6 тыс. собак при плане в 9,4 тыс. На эти цели муниципалитеты выделяют дополнительные денежные средства», - добавил Нугуманов.

Заседание провел председатель комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев. Его участники обсудили исполнение постановления президиума Госсовета РТ «О ходе исполнения законодательства об ответственном обращении с животными на территории Республики Татарстан».