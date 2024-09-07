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Татарстанцы с ограниченными возможностями здоровья смогут проголосовать на дому
Татарстанцы с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто ухаживает за такими людьми, могут пригласить домой членов участковых избирательных комиссий, чтобы проголосовать на дому. Об этом в эфире «Татарстан Онлайн» рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
«Этим правом наши избиратели могут воспользоваться до 14.00 восьмого сентября. До двух часов дня вы можете позвонить, сделать заявление в участковую избирательную комиссию, через родственников, друзей, передать информацию. И комиссия организует такое голосование на дому. Именно тем, у кого есть весомая причина», – подчеркнул Кондратьев.
Председатель ЦИК напомнил, что в его семье таким правом пользуется его мама. В частности, сотрудники участковой избирательной комиссии приходили к ней во время выборов Президента РФ, которые проходили в марте.
«Она позвонила в участковую избирательную комиссию и пригласила их. Сказала, что она инвалид и не может по причине здоровья прийти на свой участок и проголосовать. Они пришли и обеспечили ей это избирательное право», – сказал Андрей Кондратьев.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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