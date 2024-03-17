Кондратьев: Я голосовал за стабильность и будущее

В России сегодня стартовал третий день восьмых по счету выборов Президента РФ. О том, как проходит избирательный процесс в Татарстане, в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы» рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Прекрасная погода, хорошее настроение, активно голосует Татарстан. На вчерашний день явка составила 64,2%. Я сейчас заехал на участки, все они открылись. Всего у нас в республике 2722 УИК, 45 мы открыли дополнительно. 22 тыс. участковых комиссий трудятся дополнительно для нашего избирателя. Уважаемые татарстанцы, все на выборы! Решающий день, 17 марта, ждём вас на каждом избирательном участке», – отметил Кондратьев.

Он также напомнил, что на участках работают свыше 16 тыс. наблюдателей, в том числе и международных. Есть в их составе даже два представителя стран НАТО.

«У нас есть иностранные наблюдатели: миссии СНГ, Испании, Гватемалы, Танзании, Индонезии, Доминиканской республики. Они хотят посмотреть Татарстан, пообщаться с избирателями, посмотреть, как работают участки. Они в шоке, такого у них в странах нет», – добавил председатель ЦИК.

Работает также Центр общественного наблюдения при общественной палате РТ. Председатель ЦИК РТ также рассказал, что вчера и сам отдал голос за одного из кандидатов.

«Супруга моя — доктор, она проголосует после дежурства, дети проголосовали, у мамы возраст почтенный, сегодня к ней придут на дом в районе 3 часов, она через каждые полчаса звонит и говорит: „Не забудьте“. Она очень активная», — добавил Кондратьев.

«Я голосовал за стабильность, за будущее, за свою страну. Мы в семье очень часто разговариваем, почему важно будущее. Эти выборы, которые завершаются сегодня у нас в стране, – это ответ на главный вопрос, каким будет твое село, любимый город, любимая и великая Россия», – заключил он.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).