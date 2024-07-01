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Татарстанцы оформили более 42 тыс. льготных ипотек с 2020 года
С начала действия программы льготной ипотеки на новостройки жители Татарстана провели более 42 тысяч таких сделок. Об этом, подводя итоги программы, завершившейся 1 июля, сообщает Управление Росреестра по РТ.
За шесть месяцев 2024 года в Татарстане было оформлено 7,8 тысячи таких ипотек. Большая доля заявлений, поступивших с 2020 года в Росреестр по РТ, касалась договоров долевого участия в строительстве — 35 тысяч. На договоры купли-продажи пришлись оставшиеся более 5,1 тысячи заявлений.
«1 июля завершился только один из видов ипотек с господдержкой», — напомнила заместитель руководителя татарстанского управления Лилия Бурганова.
Она отметила, что сейчас татарстанцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут воспользоваться такими госпрограммами, как семейная ипотека, сельская ипотека, IT-ипотека. Помимо этого, может быть расширено льготное ипотечное кредитование для учителей и работников оборонного комплекса.
По данным ДОМ.РФ, Татарстан стал одним из 10 регионов-лидеров по числу и объемам льготных ипотек.
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