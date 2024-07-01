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Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу и объему льготных ипотек
С начала действия программы льготной ипотеки россияне приобрели порядка 84 млн квадратных метров жилья в новостройках. Одним из регионов — лидеров по участию в программе оказался Татарстан, сообщает ТАСС со ссылкой на ДОМ.РФ.
Топ-10 по числу и объему льготных ипотек, помимо РТ, состоит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Ленинградской и Ростовской областей. Отмечается, что средний размер кредита участников составляет 3,8 млн рублей.
Программа льготной ипотеки на новостройки прекратила действовать с сегодняшнего дня. Ставка по таким кредитам составляла 8%. По мнению гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, она выполнила свою задачу в качестве антикризисной меры. Теперь государство сосредоточит свои усилия «на адресной помощи прежде всего семьям с детьми».
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