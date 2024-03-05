Татарстанцы оценили эффект от нацпроекта «Демография» выше остальных

По мнению татарстанцев, самые значимые изменения в жизнь республики внес национальный проект «Демография». Положительную реакцию у них вызывают система мер поддержки семей, развитие сети детсадов и повышение занятности населения, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

По его словам, опрос проводился с начала 2024 года по пяти пунктам — оценке нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Экология» и «Наука и университеты».

«В сфере культуры — это строительство и оснащение учреждений культуры и отраслевых образовательных учреждений, реализация программы „Пушкинская карта“; в сфере здравоохранения — лидерство Республики Татарстан по количеству выполненных высокотехнологических операций, факт строительства и реконструкции медицинских учреждений; в сфере экологии — улучшение качества воды, воспроизводство лесов, рекультивация свалок; в сфере науки — новые открытия создание новых технологий лабораторий, студенческих общежитий», — перечислил участник конференции.

Отдельно представители фокус-группы оценили прошедшее послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По их мнению, наиболее важными темами, затронутыми во время выступления, были социальная сфера, новые меры поддержки бизнеса, а также продление и запуск новых нацпроектов.

Наибольший позитивный отклик у татарстанцев вызвали высказывания Президента относительно предназначения семьи, выхода армии и флота на новый уровень оснащенности и тезисы о новых нацпроектах.

Подробнее о результатах различных исследований в преддверии президентских выборов в России – в материале «Татар-информа» «Явка и расклад по кандидатам: о чем говорят соцопросы перед выборами в Татарстане».

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).