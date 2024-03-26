Татарстанцы на площадках «Диктанта Победы» смогут написать письмо участникам спецоперации

Татарстанцы на некоторых площадках «Диктанта Победы» смогут написать письмо участникам спецоперации. Послания со словами поддержки передадут на передовую. Об этом сообщает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия».

Акция состоится в шестой раз. В этом году 26 апреля будут организованы более 100 открытых площадок на базе учебных учреждений.

«Площадки откроются в 10 часов утра, а сам диктант начнется в 12 часов — по московскому времени, — рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова. — Тем, кто не сможет присоединиться к акции очно, предложат выполнить работу онлайн. Задания появятся на официальном сайте в 12 часов — одновременно со стартом акции на очных площадках».

Координатор партпроекта «Историческая память» отметила, что на мероприятие надо обязательно приглашать ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников.

«Пусть они приветствуют участников акции, выступают перед ними, делятся своими воспоминаниями о тех страшных днях. Ветераны — живая история нашей страны, пример мужества и патриотизма для молодежи», — считает Гульнара Габдрахманова.

Ранее сообщалось, что организаторы «Диктанта Победы» хотят привлечь к участию рекордное число татарстанцев.