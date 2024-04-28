news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 апреля 2024 21:05

Татарстанцы на олимпиаде «IQ ПФО» заняли первое место в номинации «Пилотирование БПЛА»

Скопировать ссылку
Татарстанцы на олимпиаде «IQ ПФО» заняли первое место в номинации «Пилотирование БПЛА»

В Саранске прошла церемония награждения победителей и призеров IX Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО», в трех номинациях из шести отметилась команда из Татарстана. Об этом сообщается в телеграм-канале Минмолодежи РТ.

Так, татарстанские студенты стали победителями по направлению «Пилотирование БПЛА», а в категории
«Парламентские дебаты» и интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» заняли 3-е место.

Всего за звание лучших интеллектуалов по шести направлениям («Робототехника», «Парламентские дебаты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Конкурс инженерных команд», «Программирование БПЛА» и «Пилотирование БПЛА») состязались студенты из 14 регионов Приволжья.

Фото: телеграм-канал Минмолодежи РТ

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2