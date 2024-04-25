Татарстанские студенты представят республику на олимпиаде «IQ ПФО» в Саранске

Делегация от Татарстана в составе 16 человек отправилась в Саранск, где представит республику на IX Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Всего в соревнованиях примут участие более 200 студентов из 14 регионов Поволжья, а также из ДНР, Запорожья, Кыргызстана и Беларуси. Студенты будут соревноваться в 6 сферах: инженерном мастерстве, робототехнике, программировании и управлении БПЛА, парламентских дебатах и игре «Что? Где? Когда?».

Церемония открытия олимпиады пройдет 26 апреля во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва, после чего соревнования сразу стартуют и продлятся до 28 апреля. В торжественном мероприятии планируется участие и министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова.

Отбор в состав татарстанской команды для участия в окружном финале осуществлялся с конца 2023 года. Прошел региональный финал в рамках ежегодного турнира по интеллектуальным играм на Кубок мэра Казани. В отборе участвовали 65 сильнейших школьных и студенческих команд, в итоге в студенческом зачете одержала победу команда КФУ. По направлению «Робототехника» состав сборной сформирован из числа студентов КГЭУ, студенты КИУ им. В. Г. Тимирясова представят республику по направлению «Парламентские дебаты», а для участия в категории «Конкурс инженерных команд» в состав сборной вошли учащиеся КФУ. Конкурсы по направлениям «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов», «Программирование беспилотных летательных аппаратов» реализуются на базе КНИТУ им. А.Н. Туполева и Лаишевского Технико-экономического техникума.