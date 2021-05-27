Татарстанцы на 45% чаще стали брать земельные участки в ипотеку

С января по апрель в Татарстане зарегистрировано около 39 тыс. сделок по ипотеке — почти на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. При этом в 2021 году жители республики намного чаще стали оформлять по ней земельные участки и машино-места, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Так, по сравнению с 2020-м количество сделок по машино-местам выросло в 3,5 раза, по земельным участкам — на 45%, или с 165 до 606 и с 7,3 тыс. до 11 тыс. соответственно.

Помимо этого, татарстанцы по-прежнему активно участвуют в долевом строительстве. Большая часть таких сделок пришлась на январь и апрель этого года — по 2 тыс. В общей сложности за четыре месяца в республике оформлено 6,6 тыс. ДДУ — на 35,4% больше, чем в 2020-м.

Как полагает замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова, стабильность сделок по ипотеке прежде всего связана со сниженной ставкой в размере 6,5% на квартиры в новостройках.

«Что касается долевого строительства, то, судя по нашим данным, мы можем с уверенностью говорить, что рынок недвижимости в Татарстане вернулся к допандемийному уровню, когда не было никаких ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса», — заключила специалист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в апреле в Татарстане на 40% увеличился спрос на все виды недвижимости.