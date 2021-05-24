В Татарстане за месяц спрос на все виды недвижимости вырос на 40%

В апреле в Татарстане резко увеличился спрос на все виды недвижимости — по отношению к марту он вырос на 40%. При этом интерес к квартирам в республике стал выше на 30%, к индивидуальным домам — на 38%, а к земельным участкам — на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

Если же сравнивать с 2020 годом, то покупательская активность в РТ стала больше в три раза. С января по апрель прошлого года Управление Росреестра по РТ зарегистрировало чуть больше 30 тыс. сделок, за аналогичный период текущего года — 95 тыс.

Как полагает замруководителя ведомства Лилия Бурганова, такая разница, безусловно, связана с самоизоляцией. Тем не менее рост заметен по отношению и к 2019 — допандемийному — году.

«Тогда, в допандемийный 2019 год, нами за первые четыре месяца было зарегистрировано порядка 35 тыс. объектов недвижимости. Это значительно меньше, чем в этом году, — разница в 2,5 раза», — заявила она.

По мнению вице-президента Гильдии риелторов РТ Руслана Садреева, рост прежде всего связан с подешевевшим рублем, снижением базовым ставок по вкладам, а также лояльными условиями кредитования.

«Первые два фактора привели к тому, что гражданам стало невыгодно держать свои сбережения в валюте либо на вкладах в банках, и в совокупности с низкими процентными ипотечными ставками и лояльными программами застройщиков и банков спрос на все сегменты недвижимости возрос в текущем году», — поделился мнением специалист.